“محرز” يُحطم جميع الأرقام و”صلاح” في خبر كان!

أصبح الدولي الجزائري، رياض محرز أغلى لاعب إفريقي وعربي على مرّ التاريخ، وذلك بعد ترسيم صفقة إنتقاله لنادي “مانشستر سيتي”.

وكلّف اليساري، إدارة “السيتيزنس” قيمة وصلت لحدود الـ70 مليون أورو، وهو السقف الذي لم يصله أي عربي أو إفريقي قبله.

وحطّم الجناح الطائر للمنتخب الوطني، كُليا رقم المصري، محمد صلاح، الذي إنتقل لصفوف “ليفربول” قادما من “روما” بـ42 مليون أورو.

وقُدم، رياض محرز، عشية أمس الثلاثاء لوسائل الإعلام البريطانية، بعد مُفاوضات “ماراطونية” مع “ليستر سيتي” إستمرت منذ ميركاتو الشتاء الماضي.