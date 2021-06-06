محرز يُعلق على فوز المُنتخب الوطني ضد مالي

فاز سهرة اليوم الأحد المُنتخب الوطني الجزائري على نظيره المُنتخب المالي في مُباراة ودية تحضيرية، المواجهة جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بدون حضور الجمهور وهي الثانية لأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في تربص شهر جوان.

قائد المُنتخب الوطني الجزائري رياض محرز قال عقب الفوز بهدف يتيم دون رد على حساب مالي:”كانت مُباراة مُعقدة وصعبة ضد المنتخب المالي الذي لا يُعتبر سهلا على الإطلاق.. في الشوط الأول واجهتنا صعوبات عديدة أما في المرحلة الثانية أصبحنا نلعب بمُهاجمين وهو ماسهل علينا الأمور نوعا ما، في مُباريات من هذا النوع المُهم هو الفوز فقط وليس الأداء.. الأهم أننا حافظنا على سلسلة نتائجنا الإيجابية.. “.