محرز يُغير “مناجيره” لتفادي “تبهديلة” جديدة في “الميركاتو”!!

قام الدولي الجزائري، رياض محرز بخطوة حاسمة، إستعدادا لسوق التحويلات الشتوي، وتفاديا للوقوع في نفس “تبهديلة” التي عاشها الصيف المُنصرم.

وقرر رياض، تغيير وكيل أعماله “كمال بن غوغام” وتعويضه بشركة “سبورتس إينفست”، والتي تُسير أعمال لاعبين مثل “كوتينيو” و”دافيد لويز”.

وجاء تحرك، أفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2016، ليضمن تواجده في “أيد أمينة” للتفاوض مع أي فريق يُريده مُستقبلا.

يُشار بأن محرز، تعرض لانتقادات لاذعة لعدم حيازته وكيل أعمال مُحترف، ليتحول لمحل سُخرية الجميع بعد فشله في تغيير الأجواء.