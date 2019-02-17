محرز “10/10” ويرد على ثقة “غوارديولا” !

يقدم الجزائري “رياض محرز” أداء جيد بلغة الأرقام مع “مانشستر سيتي” في أول موسم له تحت قيادة “بيب غوارديولا”.

فالبرغم من الدقائق القليلة التي شارك فيها إلا أنه نجح في تسجيل 10 أهداف ومنح زملائه 10 تمريرات حاسمة.

وبالتالي ساهم في 20 هدف مع السيتي في كافة المسابقات وفي 1881 دقيقة لعبها هذا الموسم.

كما أن “محرز” ساهم في تسجيل هدف أو منح زملائه تمريرة حاسمة في كل مباراة كأس يشارك فيها.

ولا يزال الوقت مبكرا للحديث عن “أرقام” رياض فهي مرشحة للارتفاع لأن نهاية الموسم لا تزال بعيدة ويمكنه تعزيز أرقامه الشخصية.