محرز يلتحق رسميا بتربص الخضر بسيدي موسى

إلتحق أمسية اليوم الجمعة نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى ليُباشر التحضيرات مع المنتخب الوطني الجزائري تحسبا لمواجهة مُنتخب مالي الودية المُقررة يوم الأحد.

قائد الخضر حل بالمركز الوطني لسيدي موسى بمعنوبات مُرتفعة مثلما أظهرته الصورة، حيث كان صاحب الرجل اليُسرى السحرية مُبتسما وفي قمة السعادة رغم خسارته نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا السبت الماضي مع السيتي ضد تشلسي بملعب “الدراغاو” بمدينة بورتو البرتغالية.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي قد أعفى رياض محرز من مواجهة موريتانيا التي جرت سهرة أمس الخميس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة وانتهت بفوز الخضر برباعية كاملة مقابل هدف وحيد.