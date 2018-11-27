“محرز” حاسم ويتأهّل لثمن نهائي دوري الأبطال

فرض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعادل على مستضيفه ليون الفرنسي بنتيجة 2-2، في الجولة 5 من المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وشارك الدولي الجزائري رياض محرز، أساسيا في هاته المواجهة التي عرفت حماس كبير وتسجيل أربع أهداف كاملة.

وتقدم ليون في النتيجة عن طريق كورني في الدقيقة 55، قبل أن يعدّل النتيجة المدافع لابورت للسيتي في الد62.

ليستعيد النادي الفرنسي تقدمه بهدف كورني في الد81، ليعدل أغويرو النتيجة مرة أخرى بعد تمريرة حاسمة من محرز.

ليتأهل “السيتيزنس” للدور الثمن نهائي، بعد تصدره للمجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط متبوعا بليون 7 نقاط.