بالصور.. محرز يُكرر فعلته ويجعل لاعب تونس “تحريشة” الفايسبوك

نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز أضاف الهدف الثاني للخضر في الدقيقة ال28 من مخالفة رائعة من على حدود منطقة العمليات، ويُعتبر هذا الهدف رقم 21 لصاحب الرجل اليسرى السحرية مع المنتخب الوطني.

هدفُ قائد أبطال إفريقيا جعل من لاعب مُنتخب “تونس” تحريشة “الفايسبوك”، حيث سارع الجزائريين لنشر صورة اللاعب التونسي وهو مُستلقي خلف جدار الصد أثناء تنفيذ محرز لمُخالفته في صورة ذكرت الجميع بلاعب المنتخب النيجيري وكذا ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.