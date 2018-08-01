محرز يتجاوز الإصابة ويباشر التدريبات مع “السيتي” !

سجل الدولي الجزائري رياض محرز، أمسية الأربعاء، عودته للتدريبات الجماعية لناديه مانشستر سيتي الإنجليزي بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وهذا حسب ما كشف عنه الإعلام البريطاني، الذي أكد أن الجزائري إندمج رفقة زملائه بشكل عادي مع كتيبة المدرب غوارديولا.

كما أكدت ذات المصادر أن الجناح الطائر لـ”الخضر” باشر التحضير لموقعة “ويمبلي” في مواجهة تشيلسي الإنجليزي الأحد المقبل.

يذكر أن صاحب الرقم الـ26 تعرض لإصابة على مستوى الكاحل في الودية التي جمعت “السيتي” بـ”بايرن ميونخ” الألماني في الولايات المتحدة.