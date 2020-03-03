محسن بلعباس رئيس الأرسيدي محل تحقيق بعد وفاة عامل أجنبي بمنزله

باشرت مصالح الامن بالعاصمة تحقيقات مع محسن بلعباس رئيس الأرسيدي بعد وفاة عامل أجنبي بمنزله الكائن تعاونية حمزة بجنان السفاري.

مصالح الأمن قامت بتفتيش منزل محسن بلعباس بعد الحصول إذن من وكيل الجمهورية وإجلاء الجثة الضحية وهو عامل أجنبي يحمل الجنسية المغربية ولم يكن يحوز على رخصة إقامة وعمل.

التحقيقات مع رئيس الأرسيدي تركزت على استغلاله لليد الأجنبية من دون ترخيص إضافة إلى ظروف وفاة العامل الأجنبي وكيفية دخوله الجزائر.

كما أن محسن بلعباس لم يقم بالتبليغ عن الوفاة والأمن تلقى معلومات من مجهول عبر اتصال هاتفي.

هذا وقد توفي عامل مغربي داخل منزل محسن بلعباس وهو عبارة عن فيلا قيد التشييد يمتلكها محسن بلعباس الكائنة داخل تعاونية حمزة بجنان السفاري في جسر قسنطينة.