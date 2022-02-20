المتهمون بغلق الطريق السريع بين بن عكنون وزرالدة خلال “كورتاج” مهددون بالسجن عامين

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية نافذة ل 11 شخص تسببو في غلق الطريق السريع الغربي على مستوى منتزه دنيا اتجاه زرالدة.

وجاءت هذه الالتماسات بعد ان وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتعريض حياة الغير و سلامتهم الجسدية للخطر بإنتهاك واجب من واجب السلامة التي ينص عليها القانون و اعاقة الطريق العام .

و من جهة اخرى طالبت هيئة دفاعهم اثناء تدخلها للمرافعة بتبرئتهم و المطالبة بإعادة تكييف الوقائع من جنحة الى مخالفة.

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تمكن الدرك الوطني، من توقيف 11 شخص تسببوا في غلق الطريق السريع الغربي على مستوى منتزه دنيا بـ4 فيفري. كما أشار بيان المصلحة، أن العملية جاءت بعد اتصالات المواطنين والمتعلقة الغلق الكلي للطريق السريع الغربي بمنتزه دنيا اتجاه زرالدة.

في حين أضاف البيان، أن الدرك الوطني، تمكن أيضا، من حجز 7 مركبات و8 دراجات نارية ووضعها في المحشر. موضحا “الموقوفون قاموا بالغلق الكلي للطريق السريع الغربي (بن عكنون-زرالدة) باستعمال السيارات والدراجات النارية في موكب زفاف.

كما سيتم، بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية، تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.

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نشرت مصالح الدرك الوطني عب موقعها طريقي على الفيسبوك والمتخصص في السلامة والأمن المروري سلوكيات وتصرفات خاطئة وغير قانونية.

كما وجهت ذات المصالح رسالة إلى هؤلاء الشباب الذين يمارسون هذه السلوكيات من خلال نشر صورة لموكب زفاف قام بغلق الطريق السريع لمدة 3 ساعات.

ونشرت ذات المصالح صور من الطريق السريع الجنوبي بودواو-زرالدة-، في الشطر الرابط بين مدينتي الدار البيضاء إتجاه الشراڨة. أين قام مجموعة من الشباب وهم في موكب عرس يحتلون الطريق وتوقيفهم لحركة السير في الطريق. كما اظهرت الصور قيامهم بإستعراضاتهم العشوائية أثناء قيادة سياراتهم، ليتحوّل الطريق إلى ملكية خاصة لأصحاب العرس

مع اقيام بإستعراضات عشوائية أثناء قيادة سياراتهم، ليتحوّل الطريق إلى ملكية خاصة لأصحاب العرس معرقلين بذلك حركة المرور. بالإضافة إلى إستعمال السرعة المفرطة والتي كثيرا ما تؤدي بحياة أبرياء.