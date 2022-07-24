محكمة بئر مراد رايس توجه نداء للجمهور بخصوص شخص انتحل صفة نظامية

وجهت نيابة الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس، اليوم الأحد، نداء للجمهور بخصوص شخص يدعى بلحاسني يعقوب.

والذي يقوم بالتواصل مع الأشخاص هاتفيا للنصب والاحتيال عليهم بانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية, داعية كل من تعامل معه إلى التقرب من مصالحها.

وجاء في النداء المرفق بصورة هذا الشخص: “عملا بأحكام المادة 17 الفقرة 5 من قانون الإجراءات الجزائية, فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تعلم الجمهور بأن هناك شخصا يدعى بلحاسني يعقوب، البالغ من العمر 22 سنة، ينحدر من ولاية تيبازة، مسبوق قضائيا، متواجد بدولة اليونان بطريقة غير شرعية، يتواصل مع الأشخاص هاتفيا للنصب والاحتيال عليهم لسلب منهم مبالغ مالية وهذا بانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية”.

وعليه، توجه نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس “نداء لكل شخص وقع ضحيته, سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه إما على المستوى الوطني أو خارجه أو له معلومات بوصفه شاهدا على وقائع مشابهة، التقرب من نيابة محكمة بئر مراد رايس قصد ترسيم شكواه أو سماع شهادته في الموضوع”.