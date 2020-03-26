محكمة بسكرة.. عام حبسا وغرامة مالية لصاحب محل ضبط بحوزته 27 كمامة

أصدرت نيابة محكمة بسكرة بيانا صحفيا، يأتي في اطار محاربة جريمة المضاربة غير المشروعة في بعض المواد الغذائية والصيدلانية.

أين يتم استغلال الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، وايمانا من نيابة محكمة بسكرة في حق المواطن في الاعلام، تعلم الرأي العام بالقضايا الجزائية التي تخص هذا الشأن.

وقد جاء في ذات البيان ملخص القضايا التي عالجتها مصالحها خلال الثلاثة أيام الماضية.

و أفاد البيان الصحفي، أن محكمة الجنح قد أصدرت حكا بعام حبسا، وغرامة مالية تقدر ب50 ألف دج، في حق متابع بمخالفة توقيف النشاط والمضاربة في السوق.

ويتعلق الأمر بصاحب محل تجاري، ضبط بحوزته 27 كمامة.

كما تم ايداع آخر الحبس المؤقت، في انتظار المحاكمة، بعد أن ضبط لديه 30 قنطار من السميد.

كما عالجت محكمة الجنح، قضيتين تخص بيع مواد التنظيف بدون سجل ووثائق وتفتقد للقواعد المطبقة على ممارسة النشاط.

وقد تم متابعين شخصين في هاتين القضيتين، أحدهما اودع الحبس المؤقت، وآخر وضع تحت الرقابة القضائية في إنتظار المحاكمة.