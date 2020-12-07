محكمة سيدي امحمد.. تأجيل قضية أويحيى وسلال في ملف بن فيسح إلى تاريخ 14 ديسمبر

أجلت محكمة سيدي امحمد قضية الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى في قضية رجل الأعمال والمستثمر في مجال الفندقة والسياحة بن فيسح إلى تاريخ 14 ديسمبر الجاري.

وجاء تأجيل القضية بسبب غياب المتهم عبد الغني زعلان بسبب مثوله في قضية مدام مايا بمجلس قضاء تيبازة.

وتجدر الإشارة إلى ان القضية يتابع فيها أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رفقة ثلاثة ولاة سابقين لولاية سكيكدة، على غرار دربالي محمد وبن حسين فوزي و عبد الغني زعلان.

وتتعلق القضية بمنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية في مجال الاستثمار في مجال الفندقة والسياحة لرجل الأعمال بن فيسح محمد.