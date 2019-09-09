محكمة سيدي امحمد تشرع في التحقيق في حادثة حفل “سولكينغ”

استدعت محكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة، أكثر 32 شخص، وعلى رأسهم رئيس بلدية بلوزداد ، والوالي المنتدب، للتحقيق معهم، في حادث حفل المغني الجزائري “سولكينغ”، بالجزائر، بعد وفاة 5 أشخاص.

وسيباشر قاضي التحقيق، بعد ساعات، في السماع للأطراف التي لها علاقة مباشرة بتنظيم حفل “سولكينغ” للتحري حول ملابسات الحادث الذي أودي بوفاة خمسة أشخاص.

كما سيتم الاستماع الى إفادة المدير السابق ل Onda، و لإفادات شركات مكلفة بالحراسة وبيع التذاكر.

للتذكير، قدمت وزيرة الثقافة السابقة، مريم مرداسي قدمت إفادتها أمام مصالح الأمن.