محكمة سيدي امحمد تشرع في التحقيق مع إطارات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ANDI

تشرع محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في التحقيق مع إطارات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار “ANDI”.

حيث شرعت محكمة سيدي امحمد تشرع في التحقيق مع إطارات من وزارة الصناعة، كا أن إطارات ANDI ووزارة الصناعة متابعون في قضية مصانع تركيب السيارات.

في وقت أكملت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني للعاصمة التحقيق الأولي وقدمته أمام النيابة.

وفي المقابل إطارات من وكالة ANDI ووزارة الصناعة يمثلون أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد، اليوم الأحد.

ويتابع إطارات من وكالة ANDI بتهم تتعلق بمنح إمتيازات غير مشروعة لرجال أعمال، وإطارات مسيرة لوكالة ANDI متابعون بتهم تتعلق بإساءة إستخدام الوظيفة.

بينما تم استدعاء إطارات من وزارة الصناعة أيضا للتحقيق معهم في نفس القضية.

ومن بين الذين تم استدعاءهم للتحقيق يوجد رجل الأعمال محي الدين طحكوت وشقيقه وأحد أبناءه من بين رجال الأعمال، الذين وصلوا منذ لحظات إلى محكمة سيدي امحمد للمثول امام قاضي التحقيق.

بالإضافة إلى رجال أعمال آخرين سيتم التحقيق معهم في قادم الأيام في نفس القضية.