محكمة سيدي امحمد.. وصول الوزيرة سابقا نورية زرهوني للمثول كمتهمة في قضية بايري

وصلت، وزير السياحة نورية زرهوني، صبيحة اليوم الأربعاء، إلى محكمة سيدي امحمد، بالعاصمة.

ويأتي تواجد زرهوني، في المحكمة كمتهمة في حالة إفراج، بعدة قضايا.

وتتابع الوزيرة، في قضية منح امتيازات للغير وتبديد المال العام، ومنح عقار لمحمد بايري في ولاية بومرداس، عندما كانت والية.

وستشرع اليوم الأربعاء، المحكمة في الجلسة ثانية، من محاكمة رؤوس الفساد بقضية مصانع تركيب السيارات.

للإشارة، تم تأجيل المحاكمة سابقا بطلب من هيئة الدفاع، بسبب عدم ملائمة الظروف.

أما المتهمون فيتعلق الأمر بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزيري الصناعة عبد السلام بوشوارب وبدة محجوب.