هاجس “الفساد” ظلّ يطبع المجالس البلدية

مع اقتراب محليات 23 نوفمبر، يتسائل مراقبون عما إذا كان الأميار “الفاسدون” سيعودون؟

رغم فضائح الفساد التي تورطوا فيها، والحكم على بعضهم بالحبس النافذ، إلا أن ذلك لم يردع الأميار للترشح مجددا.

ويتكرر في كل عهدة جديدة سيناريو اختلاس أموال الدولة والمتاجرة بالعقارات والصفقات الخاصة بالمشاريع العمومية لفائدة السكان.

وحكمت محكمة الدار البيضاء مؤخرا، على مير بلدية بني مسوس بالعاصمة، بـ3 سنوات حبسا نافذا.

وجرى إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دج ، بعد إدانته بتهمة تلقي رشاوى.

اختلاسات على حساب التنمية المحلية

في ماي الفارط، أوقفت مصالح الأمن رئيس بلدية بئر العرش “ص.ز” بولاية سطيف، متلبسا بتقاضي رشوة قدرها 15 مليون سنتيم.

وكان ذلك بأحد مقاهي المنطقة، ليتراجع عن قرار تهديم منزل الراشي المشيّد بطريقة غير قانونية.

ومثُل رئيسا بلديتي المرسى وبرج البحري “خ ع”، و”م.ق” أمام محكمة بومرداس في سبتمبر 2016، بسبب ضلوعهما في قضايا ثقيلة.

ووُجّهت لهما عدة تهم من بينها التزوير واستعمال المزور، وتحويل أراضي فلاحية.

وآخر فضيحة تم تسجيلها على مستوى بلدية الحراش، التي تورط فيها رئيس البلدية الحالي “م.ع”، و السابق “ك.أ”.

وجرت الفضيحة منتخبين محليين بالمجلس البلدية، حيث وُجّهت لهم تهم الإختلاس وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.

ويبقى والي العاصمة عبد القادر زوخ مطالبا بالتدخل لإيقاف التجاوزات بمختلف بلديات الوطن، والتي تحول دون تحقيق التنمية المحلية المنشودة.

ويرى مراقبون بضرورة تدخل وزارة الداخلية والجماعات المحلية للنظر في الطريقة المعتمدة من طرف الأميار في تسيير المجالس الشعبية المنتخبة.

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