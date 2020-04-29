محمد بختي: ملعب 5 جويلية خسر 6 ملايير بسبب كورونا

بلغ حجم خسائر المركب الأولمبي محمد بوضياف، ستة ملايير سنتيم منذ توقف ادارة المركب عن تنظيم المباريات.

وقال محمد بختي المدير العام للمركب في تصريح خص به”النهار أونلاين”، بأن رقم ـعمال المركب انهار بنسبة 100%، منذ تفشي كورونا فايروس كوفيد 19 في الجزائر، وتوقف تنظيم مختلف المباريات والبطولات بأمر من السلطات.

مشيرا هنا إلى أن حجم الخسائر الذي تكبدته المؤسسة التي يدير شؤونها بلغت 6 ملايير سنتيم في ظرف شهرين.

وكانت إدارة ملعب خمسة جويلية تحقق مداخيل بملياري سنتيم في اليوم الواحد، عن المباراة التي تجمع بين فريقي المولودية واتحاد العاصمة وتلك التي تجمع الفريق الوطني بالفرق الأجنبية.