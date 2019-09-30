محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي: “أتحمل المسؤولية بالكامل”

أقر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بمسؤوليته عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، لأن مقترفيها من موظفي حكومته.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة “سي بي أس” الأمريكية، إن قتل جمال خاشقجي جريمة بشعة.

وقطع بن سلمان الجدل حول التكهنات التي تتحدث عن موقف بلاده في محاسبة المتورطين بالجريمة، مؤكدا أن قضاء بلاده منخرط في محاسبة المتورطين.

وأضاف ذات المتحدث، أن النيابة العامة في السعودية، طالبت بإقرار أقصى العقوبات وهي الإعدام، في حق عدد من المتورطين في هذه الجريمة البشعة.