محمد جميعي : “سننطلق في تحضير لمؤتمر شعبي ..وأبواب الافلان لاتزال مفتوحة أمام الجميع”

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محمد جميعي : “سننطلق في تحضير لمؤتمر شعبي ..وأبواب الافلان لاتزال مفتوحة أمام الجميع”
بقلم شهرزاد مزياني

كشف  محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عن الانطلاق في  تحضير لمؤتمر شعبي، بعد التشاور  مع اطارات جبهة التحرير الوطني .

وقال  محمد جميعي ، خلال كلمة بعد تنصيبه على رأس الحزب ، اليوم الاربعاء، انه سيتم تنظيم لقاء  يوم السبت مع اطارات الافلان و اعضاء اللجنة المركزية  من اجل التحضير للمؤتمر  و التشاور  وتبادل الرؤى .

كما أكّد المتحدث، الاستعانة بآراء الاعضاء القديمة من قيادة الافلان ، باعتبارها خزان خبرة ومن اجل الاستفادة منها ، دون تهميش فئة شباب الحزب الذي يملك افكار واقترحات تعود بالايجاب على الحزب.

وقال جميعي ، ان ابواب الافلان لاتزال مفتوحة امام كل المناضلين والمناضلات المنشقين عن الحزب لكن بعيدا عن مأسماه ب”التخلاط”.

و في الجانب اخر، يرى  الوافد الجديد على أمانة الافلان، ان البلاد  تواجه تحديات اليوم ومستقبلا يجب المحافظة على حزب الافلان لمواجهتها .


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