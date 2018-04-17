محمد حطّاب :”الأئمة سيُساهمون في إطفاء فتنة الملاعب”

شدّد وزير الشباب والرياضة الجديد، محمد حطّاب على ضرورة مُساهمة الجميع في القضاء على ظاهرة العنف التي تعصف بكرة القدم.

وقال خلال زيارة تفقدية للمُنشآت الرياضية بالعاصمة :”الأئمة ورجال الدين سيلعبون دورا كبيرا في إطفاء نار الفتنة لتعود المياه لمجاريها”.

وواصل :”يجب أن يُساهم أهل الإختصاص في تحسين الأوضاع، لكي نجعل السيناريو الذي عشناه حاليا وراء ظهرنا في أقرب الآجال”.

ليختم :”علينا أن نُحسن الوضع، ونُحسن صورة الرياضة الجزائرية التي تضررت سمعتها كثيرا، وعلى كل الفاعلين أن يحتضنوا مشروعنا المُستقبلي”.