محمد حمدان دقلو: السودان تمر بمنعطف خطير 

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن البلاد تمر بمنعطف خطير تهدده تربصات خارجية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار وتوسيع هوة الخلافات بين أبناء الوطن الواحد.

الأمر الذي يستوجب حسبه، توحيد الصف الوطني في إطار شراكة تستوعب الجميع لتجاوز التحديات، وتحقيق الأهداف المرجوة للاستقرار الدائم للبلاد.

بالإضافة للتنبه للجهات التي تريد استغلال الثغرات الخلافية لتمرير أجندتها.

وأكد حمدان دقلو في كلمة له مساء أمس السبت أن الجيش شريك أصيل في ثورة التغيير التي حدثت.

مشددا على أن اختيار الأشخاص للمناصب، لابد وأن يكونوا مستقلين وطنيين من الدرجة الأولي أجندتهم الأساسية بناء الوطن وليس لديهم اتجاهات لتصفية الحسابات.

وقال إذا تم الإتفاق مع الطرف الآخر على هذه المعايير، فأن تشكيل الحكومة يمكن أن يتم في ظرف ثلاثة أيام فقط.