محمد رغيس يعلن عن طلاقه ويطلب السماح من رضيعته برسالة مؤثرة
أعلن الجزائري محمد رغيس، والحاصل على لقب أوسم رجل في العالم لسنة 2017، عن طلاقه، بعد أيام من ولادة إبنته “ماتيا”.
ونشر محمد رغيس، صورة عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام، يعلن من خلالها عن طلاقه ويطلب السماح من رضيعته “ماتيا”.
ووجه رغيس رسالة لإبنته كتب فيها: “نحبك بنتي إسمحيلي بزاف، كي تكبري لازم تعرفي بلي باباك راهو سيد الرجال”.
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