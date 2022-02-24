محمد رمضان يغسل أسنانه بـ”ذهب 24 قيراط”

نشر الفنان المصري محمد رمضان، فيديو جديدا على “انستغرام”، يستعرض فيه معجون الأسنان الذي يستعمله، من الذهب عيار “24 قيراط”.

كما يعتبر رمضان من أكثر المشاهير إثارة للجدل، باستعراض ممتلكاته الخاصة وعدد المتابعين لأغانيه وصفحته الشخصية. فلم يمض ساعات على نشر مقطع مسجل له يتحدث عن تحقيق قناته على اليوتيوب لأعلى نسبة مشاهدات بين الفنانين العرب. إذ وصل العدد لـ4 مليار و600 مليون مشاهدة، حتى عاد بفيديو جديد لاستخدامه معجون أسنان من الذهب “24 قيراط”.

https://www.instagram.com/p/CaUFbu9IX5W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

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في حين، أثارت صورة لرمضان داخل طيارته الخاصة، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي. ويتحدث فيها عن أريحية الركوب في طائرة خاصة.

وسخر الفنان خالد سرحان من الفنان محمد رمضان بنشر صورة عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” وهو يحمل معجون أسنان. معلقاً على الصورة، “المعجون بتاعي بـ24 جنيها ولسا فاضل فيه عضة”، وتعتبر هذه الصورة هي الرد بالسخرية على محمد رمضان.

ويذكر أن محمد رمضان يواصل، تصوير أحداث مسلسله الجديد “المشوار”، الذي من المقرر أن ينافس به في رمضان المقبل. وكان محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية باي باي ثانوية، على طريقة الفيديو كليب

كما رد الفنان المصري محمد رمضان، على الفنانة لاتويا جاكسون، شقيقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون. بعد نشرها مقطع فيديو للحظة سقوطه على المسرح، معلقة: “المرور بهذا الأسبوع يشبه هذا”.

وأعاد نشر فيديو سقوطه عبر حسابه بموقع “إنستغرام”، وعلّق: “ياريت تبلغوا أخت مايكل جاكسون أن الدرس من الفيديو ده”. “أن كل الناس ممكن تقع بس مش كل الناس بتعرف تقوم تاني، وماتنسوش (باي باي ثانوية) قريباً.. ثقة في الله نجاح”.

وكانت لاتويا جاكسون، شقيقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، نشرت مقطع فيديو للحظة سقوط الفنان على المسرح. وعلّقت عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، قائلة: “المضي في هذا الأسبوع يشبه ذلك”.