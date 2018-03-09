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محمد صلاح يتوعد حارس “الشياطين الحمر” دي خيا !

الرياضة
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محمد صلاح يتوعد حارس “الشياطين الحمر” دي خيا ! محمد صلاح خلال احدى مباريات فريقه ليفربول
بقلم سميرة.ل

توعد النجم المصري لنادي ليفربول محمد صلاح، حارس مانشستر يونايتد دي خيا، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين غدا السبت.

وقال صلاح في تصريح لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية اليوم الجمعة: “أحاول التسجيل في كل مباراة ألعبها، وأنا متحمس لمواجهة اليونايتد”.
وأضاف: “كلنا نعرف جيدا أننا سنواجه مانشستر يونايتد وديفيد دي خيا، فهو حارس مرمى عظيم”.
وتابع:”الفريق الوحيد الذي لم أتمكن من التسجيل عليه من بين أندية إنجلترا الستة الكبرى، خلال الموسم الجاري”.
وسجل الفرعون المصري، هذا الموسم مع ناديه ليفربول، الذي يتألق معه بشكل ملفت، 32 هدفا خلال 39 مباراة شارك فيها في جميع المنافسات.
ويتصدر صلاح ترتيب هدافي “البريمير ليغ” خلال الموسم الحالي بـ 24 هدفا، وينافس النجم الإنجليزي هاري كين الذي يتساوى معه في عدد الأهداف.

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