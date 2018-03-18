محمد صلاح يكتب اسمه في تاريخ “البريمير ليغ”

كتب النجم المصري محمد صلاح، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل “سوبرهاتريك” مع ليفربول.

وقاد “الفرعون” صلاح، فريقه ليفربول للفوز بخماسية كاملة على ضيفه واتفورد، سهرة أمس السبت، برسم الأسبوع 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك يحلق صلاح منفردا في صدارة ترتيب هدافي “البريمير ليغ” بـ 28 هدفا، بفارق 4 أهداف عن المهاجم الإنجليزي هاري كين.

كما أصبح صلاح، أول لاعب مصري يسجل سوبر هاتريك في إنجلترا، وأول لاعب يسجل 36 هدفا في موسمه الأول مع ليفربول،

حيث سجل 36 هدفا في كل المنافسات، متخطيا بذلك الإسباني فرناندو توريس، الذي سجل 33 هدفا في موسم 2008.

ويتألق أفضل لاعب في إفريقيا من مباراة لأخرى مع فريقه ليفربول في اول موسم له معه، وخطف الأضواء من عدة نجوم وأصباح النجم الاول في إنجلترا.