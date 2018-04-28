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محمد عليوي: المادة 19 من الدستور يجب أن تطبق حمايةً للأراضي الفلاحية

أخبار الجزائر
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محمد عليوي: المادة 19 من الدستور يجب أن تطبق حمايةً للأراضي الفلاحية
بقلم أحمد مراح

قال محمد عليوي، الأمين العام للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين، أنّ المادة المتعلقة بحماية الأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة موجودة في الدستور الجزائري.

قائلا أنه تم مؤخرا تسجيل أكثر من 5 هكتارات خصصت لمسالك الطرقات والسكنات والعقارالصناعي إستغلت من المساحات الزراعية.
وأشار المتحدث، أن الرئيس بوتفليقة ومن خلال آخر تعديل دستوري أقر المادة 19، ومن الواجب تطبيقها على أرض الواقع.
وذكر المتحدث في إتصال مع قناة “النهار”، أن رسالة رئيس الجمهورية التي وجهها للجلسات الوطنية للفلاحة التي انعقدت مؤخرا.
كانت رسالة واضحة المعاني وبمثابة ردع للإستغلال العشوائي للأراضي الزراعية مع ضرورة الحفاظ التام عليها مهما كلف الأمر.

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