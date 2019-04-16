الوزير السابق محمد عيسى.. الجزائر بحاجة إلى “ابن باديس” لحل مشاكلها!

في ذكرى وفاته الـ79، كتب وزير الشؤون الدين السابق، محمد عيسى، أسطر عن الشيخ الإمام عبد الحميد ابن باديس.

وقال محمد عيسى، في منشور عبر الفايسبوك،إن الإجماع لم يحقق حول منهجه في الإصلاح، وشهد تفاوت أنصاره في فهم أفكاره.

وأضاف محمد عيسى، أن ابن باديس، تعرض إلى حرب فكريةشعوار من طرف المخالفين له، ولمحاولة اغتياله من خصومه.

وأشار الوزير السابق في حكومة أويحيى، إلى أن لا أحد اليوم من أنصاره ولا خصومه يمكنه أ يستغني عن أفكاره.

وكتب محمد عيسى في المنشور “الجزائر اليوم في ذكرى وفاته الـ79 مازالت تحتاج إلى منهجه في التعامل مع مشاكلها”.

وولد الشيخ الإمام عبد الحميد ابن باديس رحمه الله، في الرابع من ديسمبر 1889، ووافته المنية يوم الـ16 أفريل 1940.