محمد عيسى : “فليخرس الخُنَّس الذين يوسوسون في صدور الجزائريين” !

أفاد الوزير السابق، محمد عيسى ، أن المتسائلين عن فائدة بناء جامع الأعظم، يعودون دائما عند كل منعرج حاسم بمسار الجزائر.

وكتب محمد عيسى ، بصفحته فايسبوك “عند كل منعرج حاسم بمسار الجزاير، تعود تلك النغمة النشاز التي تعوّدت،أن تصدرها أسطوانة مشروخة”.

وتابع الوزير السابق ” لتعيد طرح نفس السؤال:لماذا يبني الجزايريون “جامع الجزاير” ؟!”.

وقال محمد عيسى، إن هناك محاولة صنع رأي عام ضد “الجامع” عبر مقالات منتقدة للمشروع بوسائل إعلام فرنسية.

وأضاف،الوزير السابق للشؤون الدينية،أن هؤلاء الوسائل تعودت على التدخل في الشأن الداخلي، حيث نشرت تصريحات نسبتها إلى أسماء جزائرية وهمية.

وطرح محمد عيسى، عدة أسئلة على أصحاب هذه المقالات ومن يقف ورائهم ويستفيد من مواقفهم.

ودعا عيسى، ما وصفهم بـ”الخنّس”، إلى السكوت قائلا “لم يفتح الحراك الشعبي في الجزاير النقاشَ حول مسألة الهوية”.

تابعا الوزير السابق “فليخرس الخُنَّس الذين يوسوسون في صدور الجزايريين لصدِّهم عن هويتهم الإسلامية”.

وجاء في المنشور.

“الجامع والمستشفى والكاتدرائية”.

عند كل منعرج حاسم،في مسار الجزاير،تعود تلك النغمة النشاز،التي تعوّدت أن تصدرها،أسطوانة مشروخة،لتعيد طرح نفس السؤال:لماذا يبني الجزايريون “جامع الجزاير”؟!.

وفي هذه الأيام،وفِي محاولة منها،لصنع رأي عام،ضدّ هذا “الجامع”،تزاحمت المقالات،المنتقدة للمشروع في وسائل إعلام فرنساوية،تعودت على التدخل في شأننا الداخلي.

ولمزيد من التشكيك فقد نشرت تصريحات نسبتها إلى أسماء جزايرية غالب الظن أنها وهمية.

وبعيداً عن جدلية الجدوى،والكلفة الحقيقية لا المُدَّعاة،والغاية من المشروع،فإنّي أسأل أنا بدوري أصحاب هذه المقالات،ومن يقف وراءهم ويستفيد من مواقفهم.

لماذا تخصص فرنسا مليار أورو،لإعادة بناء “كاتدرائية باريس”،بينما يُطلب من الجزايريين أن يحوِّلوا مسجدهم إلى مستشفى؟.

ولماذا المليار أورو بأعينهم،مبلغ كثيرعلى بناء مسجد بالجزاير،في حين مؤسسات التدقيق،والرقابة المالية موجودة فيها،بينما نفس القيمة،هي مبلغ معقول،لترميم كنيسة بفرنسَا؟.

ولماذا يتضامن مسلمو فْرَنْسَا للمساهمة في تكاليف إعادة بناء كاتدرائية باريس بينما يتضامن هؤلاء الإعلاميون لصرف الجزايريين عن مسجدهم ؟.

لم يفتح الحراك الشعبي بالجزاير النقاشَ حول مسألة الهوية، فليخرس الخُنَّس الذين يوسوسون في صدور الجزايريين لصدِّهم عن هويتهم الإسلامية”.

المواطن / محمد عيسى