محمد عيسى :”ما حدث في ملعبي قسنطينة ووهران يسيء لشهداء الطائرة العسكرية”

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن ما حصل بملعبي حملاوي وزبانة يسيء لصورة الجزائر، ويسيء لشهداء الأربعاء الأسود.

وأكد عيسي في تصريح خص به قناة “النهار”، أن الجزائر تعتبر رائدة في محاربة التطرف، وما حدث في قسنطينة ووهران يسيئ إليها وإلى شهداء الطائرة العسكرية.

وأضاف محمد عيسى، من ولاية قسنطينة اليوم الإثنين، أن بعض وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية ما يحصل من عنف في الملاعب بسبب تضخيمها للأحداث.

كما أكد ذات المتحدث في تصريح خص به قناة “النهار”، أن جميع أئمة الوطن تحت تصرف الولاة ومدراء الأمن للاستعانة بهم في محاربة العنف بالملاعب.

وشهدت المباراة التي جمعت مولودية الجزائر وشبيبة القبائل، بملعب قسنطينة برسم نصف نهائي الكأس، الجمعة الماضي أحداث شغب.

وأصيب خلالها العديد من أنصار الفريقين، الذين تنقلوا بقوة إلى قسنطينة.