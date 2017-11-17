موقع الوزارة لإستقبال مشاكل الأئمة

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، الأئمة ومستخدمي القطاع إلى عدم نشر مشاكلهم على صفحته في “الفايسبوك”.

وقال عيسى في منشور على صفحته في “الفايسبوك”، إنه تم فتح أيقونة خاصة بموقع الوزارة تحت عنوان “فضاء الإمام”.

مشيرا أنه يمكن بواسطتها كل مستخدمي القطاع، أن ينشروا الصعوبات التي يتعرضون لها في أداء مهامهم.

كما أضاف عيسى، أنه إذا اقتضى الأمر لا بد أن يطلبوا مقابلة مسؤولين في الإدارة المركزية بمن في ذلك الوزير.

وأكد الوزير، أن فضاء الإمام يطلع على محتواه الوزير ومستشاره المفوض فقط.