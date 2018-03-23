محمد ميهوبي: “فوز معنوي للخضر أمام منتخب تحت المتوسط”

اعتبر المدرب الجزائري محمد ميهوبي، أنّ المنتخب الوطني حقق فوزا معنويا أمام منتخب لا يقارن بالخضر، من ناحية الإمكانيات والأسماء.

وصرح محمد ميهوبي للإذاعة الوطنية: “هذا الفوز يعتبر معنوي بالنسبة للخضر، أمام فريق من دون إمكانيات كبيرة لمجابهة الخضر”.

وأضاف: “لاعبو المنتخب الوطني لم يتأقلمو مع الخطة الجديدة المنتهجة من طرف الناخب الوطني رابح ماجر في هذه المباراة”.

وتابع: “هناك لاعبين لم يكن بمقدورهم الدخول في هذه المنظومة، كانو تائهين في الميدان على غرار سوداني، بوخنشوش وغيرهم”.

وأردف: “لو واجهنا منتخبا قويا في الهجوم، كنا سنعاني كثيرا في الدفاع، بالنظر لمردود لاعبينا في الخط الخلفي”.