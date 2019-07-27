محمود عباس: “السبسي حافظ على على استقرار وديمقراطية تونس”

ألقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، كلمة تأبينية، في جنازة الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي.

وقدم الرئيس الفلسطيني بالمناسبة، تعازيه للشعب التونسي الشقيق، واعتبر أن الرئيس التونسي الراحل، قد حمل تونس على الاستقرار، والديمقراطية.

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن الأمة العربية والاسلامية، قد فقدت الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، والذي كان قائدا عظيما.

وتابع الرئيس الفلسطيني، أنه على تقة، بأن الشعب التونسي الشقيق والعظيم، سيحمل هذا الارث، وسيؤدي الأمانة، في الحفاظ على تونس.