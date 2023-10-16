محمود عباس.. “حماس” لا تمثل شعب فلسطين !

قال رئيس السلطة محمود عباس، إن سياسات وأفعال حركة “حماس” لا تمثل شعب فلسطين. مشيرا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد.

كما دعا محمود عباس، حماس والاحتلال، خلال اتصالا هاتفي مع رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو، لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين. مجددًا التأكيد على نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية ورفض قتل المدنيين من الجانبين.

ومن جانبه، أكد رئيس فنزويلا تضامنه والشعب الفنزويلي مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

وأدان مادورو ما سماها “الهجمات العشوائية التي تشنها إسرائيل على السكان المدنيين والتي تسببت في سقوط آلاف القتلى والجرحى”. وقال إن هذه الأفعال تجاوزت “خط احترام القانون الدولي الإنساني”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، عن ارتفاع أعداد الشهداء إلى 2329 شهيدا، والمصابين إلى 9024. معظمهم من النساء والأطفال، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم التاسع على التوالي على قطاع غزة.

مليونا فلسطني يواجهون خطر الموت بسبب نفاذ المياه

وحذرت وكالة الأمم المتحدة، لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”. من أن أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة يواجهون خطر نفاد المياه. بشكل أصبح يهدد حياتهم.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: إن المياه أصبحت مسألة حياة أو موت. من الضروري أن يتم توصيل الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص.

كما أشارت الوكالة الأممية في بيان صحفي إلى عدم السماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة منذ أسبوع. وقالت إن المياه النظيفة تكاد غير موجودة في القطاع .بعد توقف عمل محطة المياه وشبكات الماء العامة.