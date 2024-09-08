محمود عباس يهنىء الرئيس تبون بمناسبة فوزه بعهدة رئاسية جديدة

هنأ رئيس دولة فلسطين المحتلة محمود عباس في كالمة هاتفية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه بعهدة رئاسية جديدة.

وحسب بيان مصالح رئاسية الجمهورية تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه محمود عباس رئيس دولة فلسطين المحتلة، عبّر له فيها عن تهانيه الحارة باسمه وباسم الشعب الفلسطيني الشقيق، لفوزه بعهدة رئاسية جديدة.

كما تمنى محمود عباس لرئيس الجمهورية كل التوفيق في خدمة الشعب الجزائري وقضايا الأمة.

من جهته شكر الرئيس أخاه محمود عباس على صدق مشاعره الأخوية، مجددا له ثبات الجزائر، على نصرة فلسطين في كل الظروف.