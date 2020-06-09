محند أوسعيد :”رئيس الجمهورية وعد بدراسة طلب اطلاق سراح بعض السجناء”

أكد الناطق الرسمي للجمهورية محند السعيد بلعيد، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعد بدراسة قضية اطلاق سراح كل من كريم طابو وسمير بلعربي.

وقال محند أوسعيد خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء، أن ما جاء في بيان جيلالي سفيان حزب “جيل جديد” صحيح، واعتبر ذات المتحدث أن هذا يعتبر واحدا من ثمرة الحوار والمقاطعون يتحملون مسؤوليتهم.

وأضاف: “لقد طلب من الرئيس العمل على اطلاق سراح بعض الأسماء من السجناء، والرئيس وعد بدراسة هذا الطلب في اطار احترام صلاحياته الدستورية وحرصه الكامل على استقلالية العدالة”.

وكان جيلالي سفيان قد أكد في وقت سابق خلال بيان له، انه طلب من رئيس الجمهورية اطلاق سراح بعضا من سجناء الرأي، وأن الرئيس تعهد بدراسة ذلك.