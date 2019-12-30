مخططات أمنية إستثنائية للدرك لتأمين احتفالات رأس السنة

سطرت قيادة الدرك الوطني إجراءات خاصة، إعتماداً على مخططات أمنية مدروسة، لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية والتي تتزامن مع العطلة الشتوية.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم الإثنين، تشمل المخططات الأمنية للدرك، جميع محاور الطرق، والمواصلات وكافة المناطق السياحية والأماكن العامة والساحات العمومية.

بالإضافة إلى تأمين الأسواق وفضاءات الترفيه والتنزّه وغيرها من الأماكن التي تشهد تجمعات المواطنين.

ويأتي ذلك لتأمين حركة المرور وضمان السيولة المرورية، وكذا الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ويتـزامن حلــول السنة الميلادية الجديدة 2020 مع العطلة المدرسية الشتوية، والتي تشهد بالضرورة توافد أعداد معتبرة من المواطنين على المنتزهات وفضاءات الترفيه، ومختلف المناطق السياحية والمؤسسات الفندقية.

بالإضافة إلى توافد الأجانب في إطار السياحة، خاصة على جنوبنا الكبير، حيث تشهد هذه الفترة حركة تنقلات جدّ كثيفة للأشخاص والمركبات.

وترتكز الإجراءات الخاصة بتأمين هذا الحدث، على تدعيم التشكيلات الثابتة والمتحركة للدرك الوطني بالمورد البشري والعتاد المتحرّك والمتخصّص.

وتكثيف الدوريات بالوسائل المتحرّكة والراجلة، وتعزيز عمليات تأمين ومراقبة الأماكن العامة بما فيها المراقبة الجوية، على مدار الساعة ليلاً ونهاراً.

ولزيادة الضمانات الأمنية، فإن وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني تبقى في خدمة المواطنين، وتضع تحت كامل تصرفهم مختلف الوسائط المساهمة في تحقيق أمنهم.

وتعمل عناصر الدرك على تقديم يد المساعدة للمواطنين ونجدتهم بأقصى سرعة ممكنة عبر الرقم الأخضر “55 10″، وصفحة الفايسبوك والموقع الإلكتروني لتطبيق “طريقي”.

بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والإستعلام عن بعد “ppgn.mdn.dz”.

وتدعو قيادة الدرك الوطني بهذه المناسبة، مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة في ظل الظروف الجوية المصاحبة لفصل الشتاء، خاصة في ظروف الليل والصباح الباكر.