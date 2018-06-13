مخطط أمني بالأماكن العمومية لتنقل المواطنين خلال يومي العيد

وضعت قيادة الدرك الوطني إجراءات وقائية خاصة بيومي العيد، على مستوى كل ولايات الوطن لتوفير الأمن والسكينة للمواطنين المتوافدين على الأماكن العمومية.

وشمل المخطط الأمني هذا بالخصوص دور العبادة، المقابر،أماكن الترفيه..، وذلك بإقحام جميع وحدات الدرك الوطني (إقليمية، أمن الطرقات، فصائل الأمن والتدخل، وحدات التدخل) .

لضمان الجاهزية الدائمة والمستمرة ،من أجل التدخل السريع لمد يد المساعدة وتقديم خدمة جوارية ذات نوعية للمواطن.

هذا المخطط الوقائي تباشر العمل به جميع الوحدات والتشكيلات المنتشرة عبر كامل التراب الوطني بمضاعفة وتكثيف الدوريات، مع وضع نقاط مراقبة وتفتيش عبر مداخل المدن،.

والطرق السريعة والطريق السيار وكل شبكاتالمواصلات، بما فيها خطوط السكة الحديدية، وذلك بغرض تأمين القطارات ومحطات نقل المسافرين وضمان السيولة المرورية.

خاصة خلال نهاية هذا الشهر الفضيل، نظرا لكونها تشهد كثافة مرورية كبيرة وزيادة في عدد المسافرين، ما بين ولايات الوطن وفي كل الإتجاهات،عبر وسائل النقل الخاصة والعامة.