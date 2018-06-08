مدافع المنتخب الروسي :”راموس كشف لنا طريقة إيقاف صلاح”!!

أكد مدافع المنتخب الروسي إليا كوتيبوف، أن قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، قد كشف له عن طريقة ايقاف النجم المصري محمد صلاح، وهذا خلال نهائي رابطة الأبطال.

ورد كوتيبوف على سؤال حول كيفية أيقاف لاعب ليفربول في المونديال قائلا: “لقد أظهر لنا راموس إحدى طرق إيقاف صلاح، رغم أنني مستاء من إصابة صلاح”.

وأضاف: “أتمنى الشفاء العاجل لمحمد صلاح، وانا سعيد جدا بقدرته على المشاركة في المونديال، لأن اللعب أمام هؤلاء النجوم أمر رائع”.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى لمونديال روسيا برفقة البلد المنظم والمنتخبان السعودي والاوروغوياني.

ويعاني صلاح من إصابة على مستوى الكتف، كان قد تعرض لها خلال نهائي رابطة الأبطال بعد إحتكاكه مع المدافع الاسباني راموس.