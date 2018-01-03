مدافع مولودية الجزائر مطلوب في تونس

يتواجد الدولي الجزائري رشيد بوهنة، مدافع مولودية الجزائر، محل اهتمام نادي الترجي التونسي، الذي يسعى لضم هذا الأخير لتدعيم صفوفه.

وكشف موقع “نسمة” التونسي، أن نادي الترجي التونسي، تقدم بعرض لإدارة مولودية الجزائر، للإستفادة من خدمات بوهنة، خلال الميركاتو الجاري.

ورجحت الصحافة التونسية إمكانية إنظمام رشيد بوهنة، لنادي الترجي، بالنظر لعدم تجديد عقده مع المولودية، والذي ينتهي شهر جوان المقبل.

كما كشف ذات الموقع، أن رشيد بوهنة، تلقى عرضا آخر من نادي الدحيل القطري. الذي يسعى هو الآخر للتعاقد معه.