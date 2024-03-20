مداني يرد على انتقادات استدعاءه للمنتخب الوطني

رد الوافد الجديد للمنتخب الوطني محمد أمين مداني على المنتقدين بشأن استدعاءه إلى قبل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

وأبدى محمد أمين مداني سعادته الكبيرة للدعوة، حيث قال خلال الندوة الصحفية “سعيد جدا لأول استدعاء لي و للعائلة، حلمي تحقق بتمثيل المنتخب الوطني، بصراحة هو حلم الطفولة وإن شاء الله سأكون عند حسن ظن الجميع”.

كما أضاف مداني “سأعمل ما في وسعي من أجل تقديم الإضافة على مستوى دفاع الخضر، و رسالتي الذين ينتقدون انتقادي، انا لا أتابع وسائل التواصل و من حق الجميع يتكلم، و أنا سأرد بالعمل والصمت”.

وختم مدافع شباب قسنطينة “التوفيق من عند الله و أشكر جمهور شباب قسنطينة”.