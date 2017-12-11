مدان: “الإمارات وعدتنا بمواجهة ودية أخرى ولم نجد منافسا آخرا لحد الآن”

كشف مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان، أن الإتحاد الإماراتي لكرة القدم، وعد “الفاف” ببرمجة مباراة ودية أخرى في وقت لاحق بدلا من المباراة الملغاة.

وقال مدان في تصريح لـ “النهار” على هامش ندوة تجديد الكرة الجزائرية اليوم الإثنين: “الإمارات راسلتنا واعتذرت لنا على إلغاء المباراة الودية”

وأضاف: “لم يكن بإمكان الإمارات رفض المشاركة في دورة خليجي 23، لذلك فقد وعدتنا بترتيب مباراة ودية ثانية”

كما أكد مدان أن المنتخب الوطني المحلي لم يبرمج أي مباراة ودية إلى حد الآن بعد إلغاء مباراة الإمارات.