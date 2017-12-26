مدان: “رسميا.. سنواجه البرتغال في جوان وإيران في مارس”

رسم مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان، مواجهة الخضر بالمنتخبين البرتغالي والإيراني وديا، مؤكدا أن “الفاف” توصلت لإتفاق نهائي معهما.

وقال مدان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “اتفقنا رسميا مع الإتحاد الإيراني لخوض مباراة ودية في بلد اوروبي شهر مارس المقبل”.

وأضاف: “واتفقنا مع الإتحاد البرتغالي، لعب لقاء وديا في 7 أو 8 جوان المقبل في لشبونة، إنهما منتخبان موندياليان لهما مستوى عال”.

وقال أيضا: “أما في شهر مارس، فإننا سنلعب مباراة ودية مع منتخب إفريقي وممكن أن يكون الغابون”

وختم قائلا: “لم نتفق بعد بشكل نهائي ولكن قد تكون الغابون”.