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“مدان” سيتنقل لفرنسا لإقناع “محرز الجديد” بحمل ألوان الخضر !

الرياضة
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“مدان” سيتنقل لفرنسا لإقناع “محرز الجديد” بحمل ألوان الخضر !
بقلم وليد كويني

كشف مصدر عليم لـ”النهار أونلاين” أن مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان، منتظر نهاية الشهر الحالي بفرنسا لإقناع اللاعب رفيق غيتان، بحمل قميص الخضر.

ويريد حكيم مدان قطع الطريق أمام الجامعة المغربية والمدرب رونار من أجل تفادي تكرار سيناريو اللاعب مشاش، لا سيما أنه أحد المواهب الصاعدة.

وحسب ذات المصدر فإن مناجير الخضر تلقى الضوء الأخضر من “الفاف” والطاقم الفني من أجل الحديث مع اللاعب وإقناعه.

وأوضح ذات المصدر، بأن الجناح المتألق للوهافر الفرنسي (ناديه الأصلي رين) لم يُحدد مُستقبله الدولي لحد الساعة فيما دخل مفكرة منتخب الديكة أيضا.

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