مدان:” نورمال لي تقبلوش فرنسا أن يستنجد بالجزائر” !

أدلى المناجير العام للمنتخب الوطني حكيم مدان بتصريحات غريبة بخصوص قضية اللاعبين المزدوي الجنسية عبر بلاتو النهار في حصة داخل الـ18.

وإعتبر اللاعب السابق لشبيبة القبائل أن وضع اللاعبين المغتربين خيار اللعب للجزائر كخيار ثاني بعد المنتخب الفرنسي يعتبر أمرا عاديا.

وتتابعون سهرة اليوم بداية من الساعة العاشرة و10 دقائق برنامج “داخل ال18” على تلفزيون النهار بحضورالمناجير العام للمنتخب الوطني الأول.

حيث سيكشف عن حقائق مثيرة بخصوص إتصالاته مع بعض اللاعبين المُغتربين اللذين إشترطوا عدم إستدعاءهم للمُنتخب الفرنسي من أجل الإنضمام للمُنتخب الوطني