مدان يكشف أسباب تأخر بودبوز ويصرح:”خلونا نخدموا” 

أكد المدير العام لفريق شبيبة القبائل حكيم مدان، اليوم الخميس، أن الإدارة كانت تنوي استقبال الوافد الجديد رياض بودبوز على طريقة الكبار لكن صدمة إصابة الحارس مرباح غايا تسببت في ذلك.

وقال حكيم مدان في تصريح لـ “النهار” بمطار هواري بومدين “قبل كل شيء، غايا مرباح تلقى إصابة خطيرة، نتواجد تحت الصدمة ، خضع إلى عملية جراحية و الأمور جرت بخير”.

وقال مدان عن التحاق بودبوز المتأخر نوعا ما “بودبوز أتمم كل أموره، وكان يملك عقدا مع فريقه السعودي، رحبنا به، كنا نريد استقباله استقبالا جيدا، لكن تضامننا مع غايا مرباح “.

وأضاف نجم الشبيبة سابقا “الجميع يتابعنا رغم أننا لم نلعب في الوقت الراهن رابطة أبطال إفريقيا، نطالب من الأنصار الالتفات وراء هذا الفريق، ربي يهديهم وخلاص،أنا لم اتيإلى الفريق لكي أطلب الملايير، جئت من أجل مشروع رياضي، لهذا أقول للجميع خلونا نخدموا “.