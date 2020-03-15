مدرب إتحاد بلعباس يطالب بتجميد البطولة

طالب عزيز عباس، مدرب نادي اتحاد بلعباس، بظرورة توقيف البطولة الوطنية مؤقتا، بالنظر للأوضاع الصحية التي تعيشها الجزائر، على غرار باقي دول العالم.

وصرح عزيز عباس، لتلفزيون “النهار”: “من غير المنصف أن نلعب مباراة بدون جمهور ثمن يتم برمجة الجولة المقبلة بجمهور، هذا يعني أننا قمنا بمعاقبة الفريق المضيف”.

وأضاف: ” أرى بأن الأمور خطيرة نوعا ما من الجانب الإنساني، لذا من الواجب توقيف البطولة الوطنية، مثل بقية دول العالم”

وتابع عزيز عباس: “بإمكاننا إنهاء البطولة في الأشهر المقبلة، لأن صحة المواطنين وسلامتهم أكبر من أي إعتبار”.