مدرب الأهلي يؤجل عطلته لتحضير مباراة وفاق سطيف

رفض مدرب الأهلي المصري، باتريس كارتيرون، استغلال فترة توقف الدوري المصري، للسفر إلى بلده والإستفادة من إجازة، مفضلا التحضير لمباراة وفاق سطيف.

وكشف موقع “كووورة”، أن مسؤولي الأهلي المصري، عرضو على كارتيرون، استغلال توقف البطولة، والإستفادة من عطلة، لكن المدرب الفرنسي رفض الفكرة.

وفضل باتريس كارتيرون، البقاء في القاهرة، لمواصلة العمل رفقة تشكيلته، ودراسة منافسه المقبل وفاق سطيف، تحضيرا لمباراتهم المقبلة.

ولا يرتبط الأهلي المصري بأي مباراة رسمية، إلى غاية الـ23 أكتوبرالجاري، موعد مباراة الإياب لنصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، أمام وفاق سطيف.

يذكر أن مباراة الذهاب من هذا الدور، والتي جرت بمصر، بين الأهلي والوفاق، انتهت لصالح الأهلي المصري، بنتيجة 2-0.