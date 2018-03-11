مدرب الحرّاس: “مبولحي نموذج نادر للمحترفين وقائد حقيقي”

الرياضة
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مدرب الحرّاس: “مبولحي نموذج نادر للمحترفين وقائد حقيقي”
بقلم أمير بهلول

أشاد مدرب حرّاس نادي “الإتفاق” عبد الرحمان الجريسان بحارس مرمى الفريق وقائد النادي “رايس وهاب مبولحي” الذي يقدم في مستويات كبيرة في الدوري السعودي.

ونشر مدرب الحراس تغريدة عبر “التويتر” جاء فيها: “خلف هذه الشخصية المحترفة والجدية الكثير من الإحترام”

وأضاف: “معروف بخلقه الرفيع، شخصيته بالتدريبات صورة طبق الأصل لما يقدمه في المباريات”.

وتابع: “مبولحي يهتم بكل التفاصيل الدقيقة وهو نموذج نادر للمحترف والقائد الحقيقي”.

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