مدرب الحرّاس: “مبولحي نموذج نادر للمحترفين وقائد حقيقي”

ونشر مدرب الحراس تغريدة عبر “التويتر” جاء فيها: “خلف هذه الشخصية المحترفة والجدية الكثير من الإحترام”

وأضاف: “معروف بخلقه الرفيع، شخصيته بالتدريبات صورة طبق الأصل لما يقدمه في المباريات”.

وتابع: “مبولحي يهتم بكل التفاصيل الدقيقة وهو نموذج نادر للمحترف والقائد الحقيقي”.

من خلال عملي كمدرب حراس مع رايس مبولحي

خلف هذه الشخصية المحترفه والجدية الكثير من الاحترام ف والخلق الرفيع شخصيتة بالتمرين طبق الاصل من المباراة يعتني بالتفاصيل الدقيقة

نموذج نادر جدا للمحترف والقائد الحقيقي

فخور فيه وبتواجدي معه كمدرب حراس @FahadAbuaiesha @Ettifaq pic.twitter.com/vrXkcOaWJe

— عبدالرحمن الجريسان (@mr_d7mm) March 10, 2018