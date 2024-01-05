مدرب الطوغو :”الجزائر منتخب قوي رغم عدم إظهاره وجهه الحقيقي”

اعترف مدرب منتخب الطوغو كادر كوباجا توري بقوة المنتخب الوطني الجزائري الذي فاز عليه وعلى لاعبيه بثلاثية نظيفة.

وقال كادر كوباجا توري في تصريحه خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “لعبنا أمام خصم قوي، وأمام عدد من اللاعبين الذين يملكون فرديات جيدة وقوية، لكن الجزائر لم تظهر وجهها الحقيقي”.

كما أضاف كوباجا توري خلاله التحديات التي تنتظر الخضر في الكان “المنافس الأول للجزائر هو الجزائر، أعتبر المباراة ودية فقط، و ننتظر ما ستقدمه الجزائر، التي تلعب كرة قدم جيدة و هناك تلاحم بين اللاعبين”.

وأردف “اعتمدت على لاعبين لأول مرة ينشطون في هذا الملعب وتحت الأضواء الكاشفة، كما أني راضي بشكل جيد”.

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